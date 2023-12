Le vice-président iranien Mohammad Mokhber a déclaré samedi que son pays "est

déterminé à développer la coopération économique avec la Syrie", selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA.

M. Mokhber a fait ces remarques lors d'une rencontre avec le Premier ministre syrien Hussein Arnous, en visite à Téhéran, décrivant les relations bilatérales comme "stratégiques, étroites et cordiales".

Il a dit que "la Syrie occupait une place spéciale aux yeux du gouvernement et du peuple iraniens et qu'ils accordaient la priorité à la paix, à l'indépendance, à la réussite et au bien-être du peuple syrien". "Aujourd'hui, la résistance du gouvernement et du peuple syriens a déçu les ennemis, dont une partie a quitté le pays", a-t-il indiqué, exprimant l'espoir qu'ils se retireront complètement de la Syrie et de la région. Le Premier ministre syrien a quant à lui qualifié les relations bilatérales de "profondes, historiques et stratégiques", affirmant que le gouvernement et le peuple syriens ne sauraient oublier le soutien et les positions honorables de l'Iran à l'égard de leur pays.

"La Syrie et l'Iran subissent constamment les pressions accrues de l'Occident, alors qu'ils cherchent à maintenir leur indépendance", a-t-il souligné. "Le gouvernement et le peuple syriens ne changeront pas de position et continueront toujours à résister", a assuré M. Arnous.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont condamné les "crimes" et les attaques sionistes contre Ghaza, reprochant à la communauté et aux organisations internationales de ne pas avoir réagi de manière appropriée.