Les entreprises économiques se doivent d’adopter l’intelligence économique et

artificielle que le monde utilise actuellement, a souligné samedi le Directeur général

de la vigilance stratégique, études et systèmes d’informations au ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Bachir Kechroud.

Intervenant à l’ouverture des travaux des journées scientifiques sur "l’intelligence scientifique à la lumière de l’intelligence artificielle", organisées par l’Ecole supérieure de l’économie à Oran, du 9 au 11 décembre en cours, M. Kechroud a indiqué que la croissance économique nécessite "une vigilance stratégique et un suivi de ce qui se passe dans l’environnement", ajoutant que les nouveaux instruments offerts, dont l’intelligence artificielle, "permettent un gain du temps dans la prise de la bonne décision".

M. Mohammed Senoussi, universitaire au Danemark et membre fondateur au conseil national de l’intelligence artificielle, a souligné que "l’intelligence artificielle devra changer totalement le mode de vie à l’avenir", ajoutant que "l’Algérie lui accorde une grande im portance".

Il a, en outre, indiqué que le Conseil comprend des membres de l'intérieur et de l'extérieur du pays, qui travaillent à élaborer une feuille de route et à étudier les priorités dans lesquelles investir en matière d'intelligence artificielle, ajoutant que l'agriculture, la santé et l'énergie sont considérés comme des priorités dont la mise en œuvre a été lancée dernièrement.

Par ailleurs, en matière de diplomatie économique, M. Kechroud a déclaré à la presse, en marge de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, que "la diplomatie économique est devenue un outil puissant sur lequel s'appuient les pays pour accéder aux marchés étrangers", ajoutant que "l'Algérie a adopté le concept de diplomatie économique dans sa politique de recherche d'opportunités d'accès aux marchés étrangers".

Il a ajouté que les spécialistes définissent la diplomatie économique comme l'utilisation par un Etat de ses capacités économiques pour influencer d'autres pays et orienter son comportement politique dans le sens qui sert l'intérêt national de ce pays.

La rencontre a réuni des spécialistes, des experts et des opérateurs économiques aux niveaux national et international et s'inscrit dans le cadre des recommandations des autorités suprêmes du pays et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Re cherche scientifique pour contribuer à dessiner les contours de la stratégie nationale de l’intelligence économique, d'une part, et d’œuvrer à l'actualisation et à l'audit des contenus des nouvelles spécialités que l'Ecole lui propose, notamment celles liées à l'intelligence économique, selon la directrice de l'Ecole supérieure d'économie d'Oran, Khalisa Semaoune.

En marge du forum, l'Ecole supérieure d'économie et le groupe des sociétés Hasnaoui ont signé un accord qui vise à adapter le contenu d’enseignement de cette école avec les besoins de la société.