Le terminal à Bois du port de Bejaia a réalisé une croissance de 48% durant les dix premiers mois de l’année en cours, confortant ainsi sa position de leader national dans le créneau du traitement de bois, indique un bilan de l’Entreprise portuaire de Bejaia (EPB), n’excluant pas l’éventualité de conclure l’exercice sur une performance record.

Détenant déjà une part de marché de l’ordre de 55%, le terminal a traité de janvier 2023 à fin octobre de la même année, une jauge de 603.000 tonnes de bois avec un rendement moyen établi à 450 tonnes par équipe et par shift, a-t-on précisé, soulignant que le tonnage moyen par bateau a été estimé à pas moins de 4.500 tonnes. 142 navires dédiés ont ainsi fait escale à Bejaia et traités dans des délais relativement rapide du fait de la dotation et de la logistique remarquable offerte sur les lieux, souligne la même source.

La disponibilité de la logistique et la célérité dans l’accomplissement de diverses opérations en rapport (manutention, stockage, distribution) offre l’opportunité à l’accueil et au traitement des grands navires (60.000 tonnes), soutenu par l’existence sur place au port d’ un tirant d’eau, allant de 08 à 12 mètres, relève le bilan.

Le terminal s’étale sur une superficie de 7 hectares, pouvant accueillir 15.000 fardeaux de bois mis en gerbe sur trois niveaux.