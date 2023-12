Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a installé, samedi à Tindouf, une cellule technique multipartite chargée de suivi des projets suggérés au titre du programme complémentaire décidé par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune au profit de cette wilaya.

Le programme complémentaire "tend à remédier aux carences accusées en termes de prise en charge urgente des attentes de la population selon une stratégie éclairée", a affirmé M. Merad lors d’une réunion de coordination sur ce programme, tenue au siège de la wilaya en présence des autorités locales, des représentants des assembles élues et de la société civile, dans le cadre de sa visite de travail en application des directives du président de la République.

"Il appartient d’accorder, en application des directives du président de la République, lors de sa dernière visite à cette wilaya frontalière, tout l’intérêt escompté au développement local de cette région à l’instar des autres wilayas du pays pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations du Sud du Pays", a-t-il souligné. L’on relève, à ce titre, que la wilaya de Tindouf s’est vue accorder ces dernières années un montant d’investissement de près de 38 milliards DA, dont une enveloppe de 28 milliards DA au titre du programme sectoriel décentralisé pour la réalisation de 123 opérations de développement, dont 33 opérations gelées.

Les données fournies font ressortir que les communes de Tindouf et d’Oum-Laâssel ont, pour leur part, bénéficié, au titre des programmes communaux de développement (PCD), d’une enveloppe de trois (3) milliards DA, pour la réalisation de 140 opérations de développement, en sus d’un montant de sept (7) milliards DA accordé au titre de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.

Le ministre a, à cette occasion, mis l’accent sur la nécessité d’exécuter et de suivre les instructions présidentielles portant mise en forme des mégaprojets dont a bénéficié la wilaya de Tindouf, dont l'exploitation du gisement minier de Gara-Djebilet et la réalisation de la voie ferrée Sud-ouest, dans le cadre des efforts tendant à "relancer un véritable développement à même de consolider le potentiel économique du pays", a-t-il dit, avant d’appeler au respect des délais de réalisation impartis.

M. Merad a, à ce titre, fait savoir que la qu estion d’alimentation en eau, élément nécessaire pour la promotion du développement local, fait partie des préoccupations du président de la République qui a instruit l’entreprise Sonatrach d'entreprendre les démarches techniques nécessaires, en urgence, pour la prise en charge de ce volet.

Mettant à profit cette visite, le ministre de l’Intérieur a suivi un exposé succinct sur les potentialités de cette wilaya et les suggestions formulées sur les besoins multisectoriels nécessaires de la population. Il a déclaré, à cet égard, que "l’Etat entend, à la faveur de ce programme, impulser un développement stratégique dans la wilaya de Tindouf pour en faire un portail sur les pays de l’Afrique de l’Ouest". Le ministre de l’Intérieur, s’est, au terme de cette réunion, félicité des efforts louables fournis pour la réalisation des deux postes frontaliers terrestres algéro-mauritaniens, qui figurent dans le programme de sa visite dans la wilaya de Tindouf.