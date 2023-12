Deux nouveaux chefs de daïras ont été installés, samedi à Ouargla, dans leurs fonctions, suite au récent mouvement dans le corps des chefs de daïras opéré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le chef de l’exécutif local M. Mustapha Aghamir a, lors de la cérémonie d’installation de M. M’hamed Gassar (chef de la daïra de Hassi Messaoud) et Ahmed Bennaoui (chef de la daïra de N’goussa), en présence des autorités, cadres de la wilaya, élus locaux et représentants de la société civile, mis l’accent sur la nécessité de prendre en charge les préoccupations des citoyens et d’assurer le suivi des projets de développement local.

Le même responsable a, à ce titre, mis en avant l’importance d’avoir le sens de responsabilité et de veiller ainsi à l’application des lois de la République.

M’hamed Gassar qui a été installé à la tête de la daïra de Hassi Messaoud, en remplacement d’Abdelhamid Zitouni, a occupé auparavant le poste du chef de la daïra d’El-Idrissia (Djelfa), alors que Ahmed Bennaoui a, avant d'être nommé chef de la daïra de N’goussa en remplacement d'Ammar Gachar désigné chef de daïra à Ain Dehab (Tiaret), a occupé le même poste à Bordj Bou Arreridj A noter que, ce mouvement comprenait également la promotion de Ali Aïssat cadre au niveau de la wilaya d’Ouargla pour occuper le poste de chef de la daïra de l’Outaya (Biskra).