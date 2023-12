Le recteur de la Grande mosquée d’Alger, Cheikh Mohamed El Mamoun Mustapha El Kacimi El Hassani, a souligné, samedi à Bordj Bou Arreridj, "le rôle des zaouïas dans la préservation de l’unité nationale et du référent religieux rassembleur".

Le recteur de la Grande mosquée d’Alger, qui présidait aux côtés des autorités locales l’inauguration de la zaouia Oued Lakhdar El Kacimia, dans la commune d’El Hammadia, a évoqué "le rôle des zaouias dans le maintien de l’unité nationale et du référent religieux, en particulier pendant la période coloniale, car elles (les zaouias) ont consolidé les valeurs nationales".

Il a ajouté que les zaouias poursuivront leur mission afin que les Algériens soient dignes de la confiance des martyrs, et en attirant les jeunes et en leur enseignant les principes et les valeurs nationales et religieuses pour qu’ils soient fidèles à l’héritage des Chouhada.

A ce propos, le recteur de la Grande mosquée d’Alger a appelé les imams et les chouyoukh à "adopter un discours religieux porteur d’optimisme et semant l’espoir", soulignant le rôle confié aux zaouïas dans l’inculcation des valeurs de modération et de tolérance. Il a également évoqué la nécessité de "préparer l’individu musulman à la référence religieuse qui est mieux comprise loin du fanatisme".

Il a souligné, à ce propos, qu’aujourd’hui, "nous avons un besoin urgent de mettre à jour ce discours, car il doit être plus proche de la réalité, traiter des besoins quotidiens, des aspirations et des préoccupations des gens, en prenant en compte la jurisprudence des priorités et la jurisprudence des objectifs, sans exclure l’opinion de l’autre mais en demeurant attaché aux constantes".

Le Cheikh a également évoqué, dans son allocution, la position ferme de l’Algérie sur la question palestinienne, déclarant : "l’Algérie est aux côtés de la Palestine en toutes circonstances", et saluant, dans le même contexte, les efforts déployés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, auprès des institutions et organisations internationales pour activer les résolutions de l’ONU et établir un Etat Palestinien ayant Al Qods pour capitale, après avoir pris l’initiative de réunifier les Palestiniens.

Il a également souligné que la situation actuelle, en Palestine, a "mis à nu ce monde et la politique menée par les grandes puissances qui adoptent le principe du deux poids, de ux mesures en matière de libertés et de droits de l’Homme". La zaouia inaugurée par le recteur de la Grande mosquée d’Alger a été construite sur un terrain représentant un don d’un bienfaiteur, dans le quartier d’Oued Lakhdar dans la commune d’El Hammadia, au sud de Bordj Bou Arreridj.

La construction est constituée d’un rez-de-chaussée comprenant un espace pour les ablutions et un autre pour la prière, et d’un étage comprenant des classes pour la mémorisation et l’enseignement du Coran. Pour rappel, le recteur de la Grande mosquée d’Alger avait entamé, vendredi-soir, une visite dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, en se rendant à la zaouia Tahiria Kacimia, à la cité Boumergued, au chef-lieu de wilaya, où il a présidé, en sa qualité de Cheikh de la zaouia Kacimia, un colloque scientifique intitulé "Réformer la société et immuniser les générations".