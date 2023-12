Un accord de partenariat a été signé, samedi à Alger, entre le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST) et le groupe Sonelgaz, visant à soutenir et à financer les projets d'innovation et de recherche scientifique. La cérémonie de signature s'est déroulée au Centre international de conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal" en marge de la rencontre nationale organisée par le CNRST sous le thème "Pour un nouveau paradigme de la recherche". L'accord de partenariat a été signé par la Directrice centrale de la recherche et des partenariats à Sonelgaz, Wassila Salhi et le Directeur d'études au Conseil, El-Hadi Benyoucef. Dans une déclaration à la presse, le président du CNRST, Mohamed Tahar Abadlia a affirmé que cet accord avait pour but de concrétiser les recommandations qui sanctionneront cette rencontre nationale. Pour sa part, le Président directeur-général (PDG) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a indiqué que l'objectif était de définir les axes de coopération en matière de recherche scientifique, affirmant que Sonelgaz "sera toujours le principal soutien et sponsor de la recherche scientifique en Algérie".

Dans le même contexte, il a rappelé "la conclusion d'accords avec nombre d'universités, notamment dans le domaine des énergies renouvelables", annonçant à ce propos le lancement de la fabrication de détecteurs de monoxyde de carbone par la Société algérienne des industries électriques et gazières (SAIEG), filiale du groupe, à compter du premier trimestre 2024. A son tour, Mme Salhi a affirmé que l'accord signé avec le CNRST représente une feuille de route pour une coopération mutuelle dans le but de parvenir à des solutions à toutes les préoccupations liées à l'innovation et à la technologie. A cet égard, elle a fait savoir que Sonelgaz avait reçu en 2023 vingt (20) startups pour présenter leurs projets innovants.