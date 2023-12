Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé samedi à Alger, une réunion de coordination, rassemblant les cadres du secteur des finances, dans l'objectif d'évaluer la mise en œuvre des décisions précédentes et de définir de nouvelles orientations pour renforcer la gouvernance et accroître la transparence.

Au cours de cette réunion, tenue au siège du ministère des Finances, "plusieurs points clés ont été abordés, mettant en avant l'engagement de département en faveur d'une gouvernance transparente, d'une communication renforcée et d'une efficacité accrue pour servir au mieux l'intérêt public", précise le ministère dans un communiqué Les points clés examinés au cours de cette réunion comprenaient notamment le renforcement de l'éthique professionnelle, selon le communiqué soulignant sur ce point que "des mesures ont été prises par toutes les structures du ministère des Finances pour promouvoir l'assiduité, l'exemplarité et l'obligation d'informer pour tout déplacement". Des campagnes de communication et de vulgarisation ont été également programmées pour diffuser ces directives, ajoute la même source. La réunion a évoqué aussi la transparence dans l'accès aux postes et fonctions supérieurs, d'après le communiqué expliquant qu'"un processus transparent et équitable pour les candidatures aux postes supérieurs est mis en place, d'une manière progressive, garantissant ainsi l'équité et la célérité des procédures".

S'agissant de l'amélioration de la gouvernance du secteur, la réunion a mis l'accent sur l'importance d'organiser des réunions de coordination périodiques, par chaque structure, dans l'optique d'améliorer la collaboration et l'harmonisation des actions et d'assurer un suivi régulier des différentes décisions prises.

Dans ce cadre, le ministre a appelé chaque directeur général à mettre en place ce dispositif de gouvernance comprenant des réunions périodiques avec son équipe et, si nécessaire, avec les services extérieurs et les directions régionales via visioconférence.

"Ces réunions seront sanctionnées par des compte rendu et serviront de base pour l'évaluations des actions au niveaux central et régional", souligne-t-on.

Dans le même contexte, M. Faid a exhorté les cadres du secteur à proposer des actions en mesure d'accroître et de renforcer la politique de communication du ministère des Finances notamment par la publication de revues spécialisées.

En effet, et dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du ministre, plusieurs structures à l'instar de la Direction générale du budget produisent, aujourd'hui des revues régionales spécialisées de qualité qui peuvent être consultés via leurs sites web, rappelle la même source.

Par ailleurs, l'état d'avancement de la numérisation au sein de chaque structure a été abordé lors de cette rencontre. A ce sujet, le ministre a mis en évidence l'importance "cruciale" de migrer vers des processus numériques modernes afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de faciliter les échanges avec les citoyens et les acteurs économiques.

Il a spécifiquement mentionné les progrès significatifs réalisés par les structures du ministère des Finances dans ce domaine. M. Faid a, également, abordé le lancement imminent du data center du ministère des Finances, qui représente "une étape majeure dans la stratégie de numérisation du secteur, renforçant son infrastructure technologique pour une gestion efficace et sécurisée des données".

"Cette initiative est un pas concret vers une modernisation accrue des services offerts par le ministère, démontrant l'engagement envers l'innovation et l'amélioration continue", insiste-t-il. A l'issue de cette réunion, "le ministre a salué l'engagement et l'enthousiasme démontrés par les hauts cadres du s ecteur envers ces initiatives capitales, tout en mettant en lumière l'importance de ces efforts collectifs, soulignant qu'ils contribueront sans aucun doute à renforcer la performance du ministère et serviront au mieux les intérêts du pays", selon le communiqué.