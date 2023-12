La wilaya d’Aïn Temouchent a commémoré samedi le 63e anniversaire des manifestations du 9 décembre 1960, en présence de la famille révolutionnaire locale, de représentants de l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) et de l’Association nationale des grands invalides de la guerre de libération nationale de plusieurs wilayas limitrophes.

La place historique du 9 décembre 1960, mitoyenne au siège de la commune d’Aïn Temouchent, a constitué la première étape de la commémoration de cet anniversaire, avec la levée des couleurs nationales.

Le secrétaire de wilaya de l’ONM, Mokhtar Bencherat, a présenté un aperçu historique sur ces manifestations, insistant sur leur "importance", du fait qu'elles étaient "comme un prolongement du parcours glorieux de la guerre de libération", a-t-il dit.

Pendant les manifestations du 9 décembre 1960, les citoyens de la ville d'Aïn Temouchent ont exprimé leur rejet du projet du général de Gaulle, qui portait le mot d'ordre de +l'Algérie française+, leur rejet de sa visite et scandé fort pour une +l'Algérie libre et indépendante+, hissant le dra peau national devant les colonisateurs et devant le général de Gaulle", a rappelé M. Bencherat.

A cette occasion, le wali d'Aïn Temouchent M’hamed Moumen a supervisé le lancement d'une caravane de solidarité ciblant 149 personnes âgées de 25 communes de la wilaya, au cours de laquelle la Direction de l’Action sociale a fourni un lot d’aides, notamment des fauteuils roulants et des béquilles, en plus de tensiomètres, d’appareils pour le diabète et de la literie.

Par la même occasion, le Petit théâtre de la ville a été remis en service, après avoir bénéficié de travaux de réaménagement et de réhabilitation, après 20 ans de gel de son activité, permettant ainsi de relancer la scène avec une représentation théâtrale donnée par les élèves de l’école primaire "Nasreddine Dinet" qui ont présenté une partie de l’histoire de la résistance algérienne face au colonisateur.

Un groupe de sportifs de la wilaya, qui se sont illustrés dans les compétitions internationales, à l’instar de Mohamed Amine Bouafia, détenteur de 12 titres internationaux en haltérophilie, l’athlète Alaâ-Eddine Benmaâchou, couronné au Championnat arabe de cyclisme abrité par l’Egypte au mois de novembre dernier, et son compagnon Anès Riyahi, ont été honorés.

L’élève de 5e année primaire, Melissa Benchaâbane, qui a obtenu la méd aille d’argent au 1er Championnat arabe de jeux mathématiques et logiques qui s’est déroulé en novembre à Tunis, a été également honorée lors de cette célébration.

Par ailleurs, une visite a été rendue au Moudjahid Yahla Rahou, qui a pris part aux manifestations du 9 décembre 1960, pour l’honorer en guise de reconnaissance à sa contribution à la guerre de libération.