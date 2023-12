La Russie a condamné le véto des Etats-Unis à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Ghaza, en proie à des agressions sionistes barbares depuis plus de deux mois. Selon le site officiel du ministère russe des Affaires étrangères, l'ambassadeur adjoint russe à l'ONU, Dmitri Polianskiï, a affirmé: "Nous n'exagérerons pas si nous disons qu'aujourd'hui est l'un des jours les plus sombres de l'histoire du Moyen-Orient.

Une fois de plus, les Etats-Unis font obstacle au processus visant à parvenir à un cessez-le-feu (à Ghaza), condamnant à mort des dizaines de milliers de civils en Palestine". "Les Etats-Unis interdisent au Conseil de sécurité d’intervenir pour résoudre la crise à Ghaza et les résultats de cette diplomatie sont un cimetière pour les enfants palestiniens à Ghaza", a déploré le diplomate russe. Et de poursuivre: "Il ne nous reste plus qu'à redoubler d'efforts au Conseil de sécurité pour parvenir à une décision qui allégera les souffrances des civils". Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi vendredi, pour la deuxième fois, à voter une résolution en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Ghaza après que les Etats-Unis ont utilisé leur droit de véto, rappelle-t-on.

Depuis le 7 octobre dernier, les bombardements par l'occupant sioniste ont fait 17.487 martyrs à Ghaza, pour plus des deux tiers des femmes et des enfants, selon un dernier bilan publié vendredi soir par le ministère palestinien de la Santé.