Le Commissariat à l'énergie atomique (COMENA) et la Compagnie nucléaire nationale chinoise (CNNC) ont décidé, jeudi à Alger, de constituer un groupe de travail regroupant des experts des deux instances pour définir les domaines de coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne les applications médicales de la technologie nucléaire, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines. La décision a été prise lors de l'audience accordée par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, à une délégation de la Compagnie nucléaire nationale chinoise (CNNC), conduite par son PDG, Yu Jianfeng, en présence du Commissaire à l'énergie atomique et de cadres du ministère et du COMENA.

Ce groupe mixte aura à "élaborer un plan d'action en matière de coopération, en tenant compte des données actuelles sur l'utilisation en Algérie des sciences, technologies et applications nucléaires dans la lutte contre le cancer", tout en définissant les besoins nationaux en la matière, selon le communiqué.

La rencontre a été l'occasion d'évoquer les relations de coopération entre le COMENA et la CNNC dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, ainsi que ses perspectives de développement.

L'accent a été mis sur le développement de la coopération dans les applications médicales de la technologie nucléaire, notamment l'imagerie diagnostique et la production des radio-isotopes en Algérie, lesquels sont utilisés dans l'industrie, l'agriculture, mais aussi dans le domaine médical pour le diagnostic des pathologies et le traitement des cancers, a conclu le communiqué.