Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ali Aoun, a été reçu, vendredi à Tunis, par le chef du Gouvernement tunisien, Ahmed Hachani, les deux parties ayant convenu de la nécessité de renforcer le partenariat bilatéral en matière de développement de l'industrie pharmaceutique.

"Au terme de la visite de travail qu'il a effectuée en République de Tunisie, pays frère, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ali Aoun, a été reçu par le chef du Gouvernement tunisien, M. Ahmed Hachani, en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Tunis", a indiqué le ministère, dans une publication sur sa page officielle Facebook. "Les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer le partenariat bilatéral en matière de développement de l'industrie pharmaceutique", selon la même source. Les deux parties ont également salué "les relations privilégiées liant l'Algérie et la Tunisie, soulignant la nécessité de les renforcer davantage". Le ministre s'est entretenu, jeudi, avec le ministre tunisien de la Santé, Ali Mrabet, sur les voies et moye ns de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie pharmaceutique.

A cette occasion, M. Aoun a invité le ministre tunisien de la Santé à intensifier les efforts de coopération et à renforcer la coordination entre les deux parties. Un mémorandum d'entente entre les deux ministères a également été signé dans le domaine de la production, du contrôle et de la commercialisation de médicaments dans les deux pays. Au terme de la rencontre, M. Aoun et la délégation l'accompagnant ont visité, en compagnie de M. Mrabet, le laboratoire national tunisien de contrôle des médicaments, où ils ont reçu des explications sur les techniques de travail du laboratoire et ses modes de gestion.

A cette occasion, M. Aoun a présenté l'expérience algérienne dans ce domaine, appelant à rapprocher le laboratoire tunisien de son homologue algérien pour établir un partenariat solide entre les deux laboratoires.