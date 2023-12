Le CR Belouizdad a réalisé une belle opération en tenant en échec les Egyptiens d'Al-Ahly SC (0-0), en match disputé vendredi soir au stade Bordj Al-Arab d'Alexandrie, comptant pour la 3e journée (Gr.D) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football.

En dépit de leur domination territoriale, notamment en première période, les Cairotes, tenants du titre, n'ont pu exploiter les occasions procurées. Le Chabab a eu son temps fort après la pause, mais l'attaque belouizdadie a manqué de lucidité.

Dans l'autre match du groupe D, les Ghanéens de Medeama SC ont été tenus en échec à domicile par les Tanzaniens des Young Africans (1-1) au stade Baba Yara à Kumasi. Les locaux ont ouvert le score grâce à Jonathan Sowah (27e), avant que les visiteurs ne remettent les pendules à l'heure quelques minutes plus tard par Peodoh Pacome Zouzoua (36e).

A l'issue de ces résultats, Al-Ahly SC reste leader avec 5 points, à une longueur de ses poursuivants directs : Medeama SC et le CR Belouizdad, qui comptent 4 points chacun. Les Young Africans ferment la marche avec 2 unités.

Lors de la 4e journée, prévue les 19 et 20 décembre, le CRB recevra Al-Ahly SC, alors que Medeama SC se rendra à Dar Es-Salaam pour défier les Young Africans.

Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.