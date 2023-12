L'attaquant international algérien de l'OGC Nice (Ligue 1 française de football) Badreddine Bouanani, blessé à la cheville, devrait s'éloigner des terrains pour cinq semaines, et reste incertain pour la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février), selon la presse française.

Entré en cours de jeu samedi dernier en déplacement face au FC Nantes (1-0) à la 62e minute, Bouanani a terminé le match en boitillant après avoir pris un coup à la cheville. Une blessure qui compromet sérieusement sa participation à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, lui qui figure dans la liste élargie établie par le sélectionneur national Djamel Belmadi. Considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de la nouvelle génération niçoise, Bouanani (18 ans) serait dans le viseur de la formation italienne de l'AS Rome, lui qui compte un faible volume de jeu avec Nice (143 minutes jouées). Arrivé à Nice en 2022 en provenance de Lille OSC, alors issu de la catégorie juniors, Bouanani a signé ses grands débuts avec l'équipe nationale en mars dernier, lors de la double confront ation face au Niger, comptant pour les 3e et 4e journées (Gr.F) des qualifications de la prochaine CAN-2023 (décalée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février). Il n'a pas été convoqué pour les deux premiers matchs des qualifications de la Coupe du monde 2026 disputées en novembre face à la Somalie à Baraki (3-1) et devant le Mozambique à Maputo (2-0).