Les véliplanchistes algériens Ramy Boudrouma et Amina Berrichi ont décroché la médaille d'or dans la spécialité IQ Foil des championnats d'Afrique de voile, clôturés ce vendredi matin sur les rives de la mer rouge en Egypte, arrachant par la même occasion une qualification aux prochains Jeux olympiques d'été, prévus en 2024 à Paris (France).

Un sacre mérité pour les deux algériens, qui avaient dominé les débats dès la première journée de compétition, et qui malgré la rude concurrence ont su préserver leur avance jusqu'au bout.

L'Algérie a engagé un total de huit véliplanchistes dans cette compétition qualificative aux JO de 2024 : quatre messieurs et quatre dames, aussi bien dans la spécialité IQ Foil qu'en ILCA 6 et ILCA 7.

Il s'agit de Ramzi Boudjaâtit, Ramy Boudrouma, Amina Berrichi et Katia Belabbès en IQ Foil, ainsi que Karassane Malia et Maïssa Abdelfettah dans la spécialité ILCA 6, alors qu'Abdelkhalek Boussouar et Islam Khoualed ont été engagés dans la spécialité ILCA 7.

La sélection algérienne avait outrageusement dominé les épreuves de l'IQ Foil, avec Ramy Boudrouma en tête et son compatriote Ramzi Boudjaâtit en deuxième position, et idem chez les dames, avec Amina Berrichi, qui a mené le bal devant sa compatriote Katia Belabbès.

Mais les résultats de la sélection nationale ont été nettement moins bons dans les spécialités ILCA 6 et ILCA 7, dans lesquelles Karassane Malia, Maïssa Abdelfettah, Abdelkhalek Boussouar et Islam Khoualed ont été confrontés à une rude concurrence.

Selon la Fédération internationale de la discipline (World Sailing), les événements continentaux décerneront au total 74 places de quota pour les JO 2024, soit 31 bateaux pour les dames, 31 bateaux pour les messieurs et 12 en mixte.

La régate de la dernière chance se déroulera en parallèle à la semaine olympique française, prévue à Hyères du 18 au 27 avril 2024.

Les CNO les mieux classés n'ayant pas réussi à se qualifier lors des précédents événements recevront 39 places de quota.

Pour rappel, lors de la dernière édition des Jeux olympiques d'été, disputée en 2021 à Tokyo, la voile algérienne était représentée par deux athlètes : Hamza Bouras et Amina Berrichi.

aps