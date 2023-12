La karatéka algérienne Sylia Ouikène (-50 kg) a remporté la médaille d'or au Youth League de Venice, un tournoi international réservé aux athlètes des moins de 21 ans (garçons

et filles), qui se déroule du 7 au 10 décembre au "Palazzo Del Turismo à Ludo De Jesolo" dans la ville italienne de Venice, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération algérienne de karaté (FAK).

L'Algérienne s'est imposée en finale face à l'Espagnole Vizuette Olivenza Mireia (5-0), médaillée d'ragent, alors que la médaille de bronze de la catégorie est revenue à l'Allemande Ott Sidney Michelle.

La "karaté Youth League de Venice 2023" est le cinquième et dernier évènement de la saison de la série des tournois internationaux de karaté pour jeunes, après ceux organisés à Fujaïrah (Emirats arabes), la Corogne (Espagne), Porec (Croatie) et Mérida (Mexique). Cette compétition est conçue pour mettre en valeur l'impact du karaté chez les jeunes.

Plus de 4000 athlètes de 81 pays dont l'Algérie participent à cet évènement international, un record absolu de toutes les épreuves de karaté destinées aux jeunes, car jamais auparavant un tournoi de ce genre n'avait attiré un tel nombre de concurrents.