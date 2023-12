L'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), lance un appel à projet national "Virtual incubation programme 2024" (VIP, programme d'incubation virtuel) en vue d'accompagner les porteurs de projets et les startups dans leur aventure entrepreneuriale, en leur offrant une multitude d'avantages, indique mercredi un communiqué de l'Agence.

Lancé en partenariat avec l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy, ce programme concerne ceux qui sont "passionnés par l'innovation et veulent explorer les opportunités offertes par le vaste monde de l'entrepreneuriat et des technologies de l'information et de la communication et du numérique (NTIC) ainsi que tous ceux qui portent des idées novatrices dans les domaines technologiques tels que Fintech, Agrotech, Telco Cloud, IoT, Metaverse, IA, Geomatic", précise la même source.

"Notre programme vous accompagnera dans votre aventure entrepreneuriale en vous offrant une multitude d'avantages, notamment, des formations et des ateliers virtuels en accédant à des formations approfondies dispensées par des experts de renom, ainsi qu'à des ate liers pratiques pour perfectionner vos compétences", en plus d'un "accompagnement personnalisé permettant de bénéficier d'un soutien et d'un coaching en ligne et individualisé pour développer votre projet, de la conception à la réalisation", ajoute le communiqué.

Ce projet offre aussi des "opportunités d'événements et de rencontres en participant des événements et à des rencontres virtuelles favorisant le réseautage avec des acteurs clés du numérique", en plus de la "possibilité de bénéficier de la plateforme e-learning ANPT Learn et de son riche contenu (ateliers, formations, e-books...) et d'autres outils numériques", indique la même source.

Les porteurs de projets intéressés par ce Programme pourront s'inscrire sur le lien https://anpt.dz/pre-inscription/incubation, avant le 31/12/2023, ou contacter l'ANPT via l'adresse électronique "[email protected]" ou appeler le numéro de téléphone 023.20.22.87.