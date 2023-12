Les travaux du projet de réaménagement du circuit touristique de la vieille casbah de Dellys, Est de Boumerdes, interrompus en 2021 pour des raisons administratives, seront relancés au début de la semaine prochaine, a-t-on appris jeudi de la direction locale de la culture et des arts.

"La reprise des travaux du projet de réaménagement du circuit touristique de la Casbah de Dellys a été décidée suite à l’aplanissement de tous les problèmes administratifs entravant le maître d'ouvrage et le bureau d'études", a indiqué la directrice de la culture et des arts de la wilaya, Aouas Dalila, en marge d’une Journée d’information sur le statut particulier de l'artiste.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan permanent de préservation et de valorisation du secteur protégé de la vieille casbah de Dellys.

Il vise l'amélioration et la valorisation de la destination touristique de la Casbah par la mise en valeur de sa dimension esthétique, historique, et civilisationnelle, a-t-elle ajouté.

Le projet en question prévoit notamment la réhabilitation et réfection de diffé rentes voies et trottoirs, la garantie de l'éclairage public à travers toute la Casbah, la réparation et réhabilitation de divers réseaux d'eau potable et d'assainissement, et l'éradication des fuites d’eau et des points d'eau disséminés au niveau de cet espace historique.

A noter la réalisation, dans le cadre de la valorisation de la destination touristique de cette cité antique, d’un Plan permanent pour la persévération du secteur protégé de la vieille ville de Dellys, entré officiellement en mise en œuvre en 2016, suite à la promulgation d’une décision ministérielle conjointe portant son approbation.

Cette importante mesure vise la protection des monuments historiques, mais aussi la réhabilitation de la vieille ville et de sa destination touristique, parallèlement à son cadre historique ancestral, à travers la mise en œuvre des orientations de ce Plan.

Au menu de cette journée d’information sur le statut particulier de l'artiste, une série de communications axées sur le contenu du décret présidentiel du 22 octobre 2023 portant statut particulier de l'artiste.

Des cartes numériques d’artiste ont été distribuées aux concernés, à l’issue des débats ayant clôturés cette rencontre, à laquelle ont pris part, outre des artistes, des représentants de différentes directions concernées et associatio ns du domaine, en plus des autorités locales.