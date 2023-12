La chaine de télévision algérienne AL24 News et la chaine russe RT Arabic ont signé, jeudi à Alger, un accord de coopération portant notamment sur l'échange d'informations et de programmes audiovisuels et l'assistance mutuelle dans le domaine de la diffusion télévisuelle.

L'accord, signé par le directeur général d'AL24 News, Salim Aggar, et la directrice de RT Arabic, Maya Manna, prévoit l'échange d'informations et de programmes audiovisuels, ainsi que la coopération lors des couvertures médiatiques d'événements internationaux, notamment le soutien technique mutuelle. A cette occasion, M. Aggar a indiqué que la signature de cet accord vise à "renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays" à travers "la mise en œuvre de programmes de formation, le partage d'expériences et la couverture médiatique des événements internationaux". De son côté, Mme Manna a considéré la signature de cet accord comme un "nouveau jalon" dans le "renforcement des relations stratégiques" entre l'Algérie et la Russie dans le domaine de la communication. Elle a annoncé, à cette occasion, l'ouverture par Russia Today d'un bureau régional en Algérie.