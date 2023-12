Près de 282 millions de personnes en Afrique souffrent de sous-alimentation, soit une augmentation de 57 millions de personnes depuis le début de la pandémie de Covid-19, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Dans un communiqué rendu public jeudi à l’occasion du lancement d’un rapport sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans le continent, la FAO affirme que "près de 282 millions de personnes en Afrique (environ 20% de la population) souffrent de sous-alimentation, soit une augmentation de 57 millions de personnes depuis le début de la pandémie de Covid-19". "L’Afrique n’est toujours pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition, les objectifs de développement durable d’ici 2030, ainsi que les objectifs de Malabo visant à éliminer la faim et toutes les formes de malnutrition d’ici 2025", constate, par ailleurs, l’organisation onusienne. Le document de la FAO appelle les pays "à intensifier leurs efforts en vue de parvenir à un monde sans faim ni malnutrition d'ici 2030". Le rapport sur la sécurité alimentai re et la nutrition en Afrique a été lancé conjointement par la FAO, la Commission de l'Union africaine, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM).