L'Etablissement hospitalier universitaire (EHU) "1er novembre 1954" d'Oran organise, les 10 au 11 décembre en cours, le premier Congrès international "numérisation et santé", a-t-on appris des organisateurs. Le Congrès international qui aborde différents thèmes en rapport avec la numérisation du secteur de la Santé, verra la participation d’experts du ministère de la Santé et de spécialistes de différents établissements hospitaliers du pays et de l’étranger, notamment de France, de Suisse et du Canada, a-t-on fait savoir.

La première séance de cette rencontre sera consacrée au plan national pour la numérisation du secteur de la Santé et à l’expérience de l’EHU d’Oran concernant le Dossier Electronique Médical (DEM), a indiqué la même source.

Les conférences sur "La stratégie nationale de la numérisation de la santé en Algérie", et "La numérisation de la santé en Algérie: réalisations et perspectives", seront animées par un représentant du ministère de la Santé. S'agissant des conférences portant sur "Dossier patient électronique à l’EHUO: 10 ans d’expérience", "DEM à l’EHUO: Hospitalisation", "DEM à l’EHUO: La Réanimation", et "Système d’information hospitalier à l’EHU d’Oran", elles seront animées par des spécialistes du même établissement, selon la même source. D’autre part, "l’Evolution du dossier Patient électronique au dossier Santé numérique", "Evaluation des systèmes d'information hospitaliers et de santé", "l’Intérêt du dossier électronique patient dans la recherche clinique", "L'Hôpital connecté", "Parcours clinique de territoire, ville, hôpital" et "Les challenges de l'hôpital numérique" sont, par ailleurs, des thématiques qui seront abordées par des spécialistes d’établissements hospitaliers étrangers.