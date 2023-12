Les agents des douanes algériennes à Bechar ont mis en échec, en coordination avec les différents corps de sécurité, des opérations de contrebande de plus de 1.500 kg de kif traité et plus de 58.000 gélules psychotropes, avec l'arrestation de huit (8) individus déférés devant les juridictions compétentes, a indiqué, samedi, un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD).

"Dans le cadre de la coordination opérationnelle entre les brigades douanières et les différents corps de sécurité, les agents des douanes algériennes, dans le territoire de compétence de la Direction régionale des Douanes à Béchar, ont mis en échec, dans sept (7) opérations distinctes, des opérations de contrebande de plus de 1.500 kg et 105 g de kif traité et plus de 58.783 gélules psychotropes de type Pregabaline 300 mg", selon la même source.

Il a également été procédé à la saisie des moyens de transport utilisés dans le trafic, à savoir quatre (4) véhicules touristiques, un camion et deux (2) ânes, avec l'arrestation de huit (8) individus déférés devant les juridictions compétentes, note le communiqué.

Ces opérations consacrent "la pleine mobilisation des agents du corps des douanes algériennes dans le cadre de l'accomplissement des missions de protection qui leur sont conférées, et témoignent de l'étroite coordination établie entre les corps sécuritaires de l'Etat dans la lutte contre le trafic, toutes formes confondues, et contre le crime organisé transfrontalier, et ce pour la préservation de la sécurité et de l'ordre publics ainsi que la protection de la santé publique et la paix sociale", conclut le communiqué.