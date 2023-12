La cinquième édition du bivouac national s’est ouverte jeudi à Constantine avec la participation de près de 1.500 adeptes des randonnées et camping en montagne venus de 43 wilayas du pays. Le wali, Abdelkhalek Sayouda a donné au stade chahid Hamlaoui le coup de départ de la caravane constituée de 22 cars de plusieurs wilayas en direction de la forêt Dhraa Naga dans la région d’El Meridj dans la commune d’El Khroub.

Il s’est enquis des conditions mises en place pour le déroulement de la manifestation et a insisté sur l’accompagnement de toutes les activités programmées.

Arrivés sur le site du bivouac, les participants, associations et organismes concernés ont entamé une opération de mise en terre de 2.400 plants d’arbre étalée sur les trois jours de la manifestation.

Selon le directeur local de la jeunesse et des sports, Ahcen Laadjadj, ce bivouac s’inscrit dans le cadre de la célébration des manifestations du 11 décembre 1960 et la journée internationale de la montagne (11 décembre) et vise à relancer l’écotourisme dans la wilaya qui suscite de plus en plus l’engouement des jeunes d’où les facilités accordées par les autorités locales aux jeunes. Amar Beka, président de l’association Fennec de Numidie initiatrice de la manifestation, le programme du bivouac de trois jours inclue une randonnée pédestre sur les traces des héros de la révolution vers les sommets des montagnes de la forêt de Dhraa Naga, une vaste opération de reboisement et un bivouac sur plusieurs sites de cette même forêt.

Des formations en secourisme et des initiations au camping en plein nature figurent également au programme en plus de plusieurs activités de divertissements et d’échanges entre jeunes participants pour la sensibilisation à la protection de la nature, au bénévolat et la découverte, selon la même source. Cette cinquième édition du bivouac national à Constantine est organisée sous l’égide du ministère de la Jeunesse et des Sports sous le slogan « le tourisme vert pour la préservation de l’environnement », a-t-on noté.