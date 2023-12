Le Conseil de la nation a participé, jeudi par visioconférence, à une table ronde sur "La Déclaration arabe pour la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles", organisée par l'Union des femmes parlementaires pour la lutte contre les violences faites aux femmes.

L'expérience pionnière de l'Algérie en matière d'autonomisation de la femme et de promotion de ses droits a été présentée à l'occasion. Le Conseil de la nation a indiqué, dans un communiqué que la sénatrice Fayrouz Bouhouita Kermache avait participé à cette table ronde dans le cadre de la "Campagne des 16 jours pour la lutte contre la violence fondée sur le genre social" lancée par la Ligue arabe.

A cette occasion, la représentante du Conseil de la nation a présenté "l'expérience pionnière de l'Algérie en matière d'autonomisation des femmes, de promotion de leurs droits et de protection contre toutes formes de violence et d'exploitation".

Elle a, également, évoqué "les mesures prévues par le système législatif national pour imposer la protection juridique des femmes, consacrer l'égalité entre les sexes et renforcer la participation des femmes et leur intégration dans différents domaines de la vie politique, économique et sociale".