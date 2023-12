Les cours du brut rebondissaient légèrement vendredi où le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en février, prenait 1,61% à 75,24 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en janvier, gagnait 1,59% à 70,44 dollars, remontant au- dessus des 70 dollars le baril. Le léger rebond du pétrole intervient après une rencontre en tête-à-tête à Ryad entre le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Ils ont souligné "l'importance de la coopération en matière d'énergie et la nécessité pour tous les pays d'adhérer à l'accord de l'Opep+, de manière à servir les intérêts des producteurs et des consommateurs et à soutenir la croissance de l'économie mondiale", selon un communiqué commun publié jeudi.