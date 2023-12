Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé, jeudi dans un communiqué, le retrait immédiat du marché national de trois (3) marques de détecteurs de monoxyde de carbone, ainsi que d'un appareil de chauffage d'une autre marque, pour non-conformité aux normes de sécurité en vigueur.

Il s'agit des détecteurs de marques Brand de type "Brand Arina", de SONARIC de type "JKD-602" et de Condor de type "CMD220".

Le ministère précise que la décision de retrait intervient après "les essais réalisés au niveau de ses laboratoires de la répression de la fraude", dans le cadre de la poursuite de l'opération de contrôle, en vue de s'assurer de la conformité des appareils de chauffage à gaz et des détecteurs de CO, aux exigences de sécurité dans ce domaine, lesquels ont démontré "la non-conformité de ces appareils". Selon le ministère, les résultats des essais réalisés sur l'appareil de chauffage de la marque Maxwell, modèle Max RGD10ND, ont démontré sa non-conformité aux dispositions de l'arrêté interministériel du 31 janvier 2016, relatif au règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils à gaz combustible.

"Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations annonce le retrait immédiat du marché de ces appareils, appelant les consommateurs détenteurs de ces appareils à cesser immédiatement de les utiliser", conclut le communiqué.