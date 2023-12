Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu, mercredi au siège de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire, le Général de Corps d'Armée Mohammed Elghoul, Chef d'Etat-major de l'Armée de terre des Forces armées tunisiennes, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a reçu en audience, ce mercredi 6 décembre 2023, au siège de l'Etat-major de l'ANP, Monsieur le Général de Corps d'Armée Mohammed Elghoul, Chef d'Etat-major de l'Armée de terre des Forces armées tunisiennes et ce, en marge des travaux de la 17e session de la Commission mixte algéro-tunisienne, chargée du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la coopération militaire entre les deux pays", précise la même source.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des Généraux-majors et Généraux de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation tunisienne, les deux parties "ont tenu des discussions sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays frères et ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d’intérêt commun".

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques, conclut le communiqué du MDN.