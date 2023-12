Le technicien algérien Lakhdar Adjali est devenu le nouvel entraîneur de Burgan SC, en remplacement du Koweïtien Mohamed Dehilis, a annoncé le club pensionnaire de la division 2 koweïtienne de football mardi sur son compte X (ex-Twitter).

Ancien international algérien (7 apparitions/ 2 buts), Adjali (51 ans) va connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur au Golfe, lui qui a exercé son métier jusque-là en France et en Algérie, en dirigeant la barre technique notamment du MO Béjaia (2016), de l'AS Aïn M'lila (2018), et de l'USM Annaba (2019).

Adjali, assisté dans sa mission du Tunisien Mehdi Ben Harb, faisait partie du staff technique de la sélection tanzanienne de football, dirigée par l'Algérien Adel Amrouche, en compagnie des deux autres algériens Fouad Bouali (adjoint) et Mohamed Réda Assimi (entraîneur des gardiens).

La Tanzanie a validé en octobre dernier son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février), grâce au match nul décroché en Algérie (0-0), lors de la 6e et dernière journ ée.

Burgan SC reste sur une victoire décrochée samedi à domicile face à Al-Salmiya (2-0) dans le cadre des 1/8es de finale de la Coupe du Prince héritier du Koweït.

En championnat, Burgan SC, fondé le 23 mars 2007, occupe la 4e place au classement avec 5 points, loin derrière le leader Al-Tadamon qui compte 12 unités, au terme de la 6e journée. Les deux premiers accèdent en division 1.