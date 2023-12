Le représentant algérien en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, le CR Belouizdad, dos au mur après la défaite concédée à Kumasi face aux Ghanéens de Medeama SC (2-1), est appelé à réagir et sortir le grand jeu face à Al-Ahly SC, tenant du trophée, vendredi au stade Bordj Al-Arab (17h00), pour le compte de la 3e journée (Gr.D).

Après avoir idéalement entamé cette phase en dominant aisément à domicile les Tanzaniens des Young Africans (3-0), le Chabab a marqué le pas en concédant à la surprise générale, un revers au Ghana, alors qu'il menait au score.

Le voyage en Egypte intervient au moment où les joueurs de l'entraîneur brésilien Marcos Paqueta devront se racheter face à l'ogre égyptien, qui reste sur un match nul face aux Young Africans (1-1), samedi à Dar Es-Salaam.

"Nous ne sommes qu'à mi-chemin dans cette phase de poules et pour l'heure, les jeux ne sont pas encore faits.

Tous les pensionnaires de notre groupe peuvent encore se qualifier, et c'est ce que nous espérons à travers la réussite d'un bon résultat à Alexandrie. Il s'agit d'un match à s ix points, contre un concurrent direct pour l'une des deux premières places du groupe et qui seront qualificatives en quarts de finale", a déclaré l'entraîneur Paqueta. Sur le plan de l'effectif, le coach du Chabab fera sans les services de deux tauliers en défense, il s'agit du défenseur central Chouaïb Keddad et le latéral gauche Youcef Laouafi, blessés.

"Certes, nous déplorons l'absence de certains joueurs clés et la fatigue due à notre long déplacement au Ghana, mais cela ne change en rien notre détermination à réussir un bon résultat en Egypte", a-t-il ajouté.

Chez les joueurs, la détermination et l'envie sont grandes pour réussir ce véritable test face à l'un des favoris de la compétition, comme il l'a si bien indiqué le milieu de terrain Abderaouf Benguit.

"La défaite concédée face à Medeama SC nous a fait très mal.

Nous irons en Egypte pour donner tout et essayer de revenir avec un bon résultat.

Nous devons être prêts notamment sur le plan physique pour réussir cette sortie", a-t-il affirmé mardi à la presse, peu avant le départ de la délégation belouizdadie pour l'Egypte.

De son côté, Al-Ahly SC prépare ce derby nord-africain avec l'intention de le gagner et préserver sa position en tête du classement du groupe D, selon la presse égyptienne.

Toutefois, l'entraîneur suisse d'Al- Ahly SC Marcel Koller devrait être privé des services de deux joueurs clés : Mohamed Abdelmonaïm et Mahmoud Metouali, incertains pour blessure, alors que Yasser Ibrahim est prêt pour tenir sa place en défense. Le Français Anthony Modeste, Karim Walid "Nedved", et Mohamed Dhaoui, ont repris l'entraînement collectif lundi, et pourraient être mis à la disposition de l'entraîneur.

La dernière confrontation d'Al-Ahly SC, actuel 2e au classement du championnat d'Egypte, contre un club algérien n'a pas été une réussite, puisque les Egyptiens se sont inclinés face à l'USM Alger (0-1), à l'occasion de la Supercoupe d'Afrique disputée le 15 septembre dernier au stade d'Al-Taïf (Arabie saoudite).

Dans l'autre match du groupe D prévu également vendredi, Medeama SC recevra les Young Africans au stade Baba Yara à Kumasi (17h00), où la défaite pour l'une ou l'autre équipe est interdite. Les deux premiers du chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale.