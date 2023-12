Les journées scientifiques internationales "l’intelligence scientifique à l’aune de l’intelligence artificielle: enjeux pour la compétitivité", se tiendront du 9 au 11 décembre en cours à l’Ecole supérieure de l’économie d’Oran, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

La rencontre mettra l’accent sur deux aspects de la pratique de l'intelligence économique (IE), à savoir la définition et la mise en œuvre de la politique IE, ainsi que la création de conditions idoines pour l'exercice de la fonction IE par les entreprises, a-t-on précisé dans la présentation de cet évènement.

Au programme de ces journées, une trentaine de conférences, qui seront animées par des universitaires et experts de différents établissements universitaires et de recherches du pays, mais aussi d’établissements étrangers, notamment de France, du Danemark, de Bulgarie et de Côte d’Ivoire, a-t-on fait savoir. Plusieurs thématiques seront abordées lors de ces conférences, comme "Intelligence artificielle et santé en Algérie: opportunités et défis", "Système d’intelligence artifici elle: les enjeux d’une innovation responsable", "Problèmes éthiques posés par l’intelligence artificielle", "l’intelligence économique et compétitivité des entreprises énergétiques", "dynamique du marché du GNL, compétitivité et nouveau modèle des affaires", entre autres.

Quatre ateliers réservés pour les doctorants sont également au programme de ces journées, qui aborderont une quinzaine de thématiques, entre autres "les outils de l’intelligence artificielle au service de la veille stratégique", "la gestion du capital humain dans un contexte de l’intelligence économique gouvernementale", "Impact de l’intelligence artificielle dans l’amélioration de la gestion des énergies renouvelables".