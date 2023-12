Une convention de partenariat et de coopération a été signée entre l’université "Djillali Liabes" de Sidi Bel Abbes et le Théâtre régional pour raffermir le lien entre les académiciens et les praticiens dans le champ artistique et élever le niveau de partenariat entre les praticiens et les étudiants qui s’intéressent au 4ème art, a-t-on appris mardi auprès de la chargée de l’information et de la communication de cette institution culturelle, Abbassia Madouni. La même interlocutrice a indiqué que cette convention a été signée, hier lundi, entre le recteur de l’université Pr Bouziani Merahi, et le directeur du Théâtre régional de Sidi Bel Abbes, Rachid Djerourou, dans le cadre de l’intérêt accordé aux activités théâtrales et tout ce qui a trait au 4ème art au niveau artistique, technique et créatif, afin de consolider le lien entre l’étudiant académicien et l’artiste praticien par l’apprentissage. Cette convention vise également à renforcer les initiatives entre la faculté des lettres, des langues et des arts et la direction du théâtre régional de Sidi Bel Abbes so us forme de projets qui seront sélectionnés selon un programme annuel et de veiller à les concrétiser en fixant les objectifs et les mesures à prendre et en suivant toutes les étapes, selon un calendrier, a ajouté la même source, assurant que cette convention intervient en application d’un programme de travail renouvelable tous les deux ans. L’objectif de cette convention est également de renforcer les relations artistiques créatives, scientifiques et académiques par l’échange des visites sur le terrain et des stages au profit des étudiants au niveau du théâtre régional, en plus d’assurer une meilleure gestion et, partant, renforcer l’ouverture de l’université sur le théâtre régional.

Cette convention a également pour but une meilleure exploitation des espaces du théâtre régional par les techniciens, les praticiens et les acteurs, ainsi que le renforcement du rôle de l’étudiant universitaire et son insertion par les structures et les espaces du théâtre régional, de l’orienter artistiquement et sur le terrain, en plus d’un meilleur investissement des capacités et des ressources afin d’élever le niveau de l’étudiant universitaire. Dans le cadre de cette convention, l’université s’engage à contribuer à former, à fournir des équipements et les moyens aux étudiants et à aider les initiatives du théâtre régional de Sidi Bel Abbes, en soutenant des formations et stages divers, tout en incitant et en encourageant les encadreurs, conformément aux textes de loi.

Le Théâtre régional de Sidi bel Abbes s’engage, de son côté, à appliquer le programme fixé avec la direction de l’établissement universitaire et de mettre à contribution les divers moyens moraux pour la réussite des stages et des formations au profit des étudiants stagiaires et leur accompagnement dans les grands programmes de la faculté des lettres, des langues et des arts, a-t-on souligné.