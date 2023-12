Le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza est passé, mardi, à 16.060 martyrs et 40.000 blessés, a fait savoir la ministre palestinienne de la Santé, Mai Al-Kaileh. "15.800 palestiniens sont tombés en martyrs à Ghaza et 260 autres en Cisjordanie occupée", a précisé la ministre au cours d'une conférence de presse animée à Ramallah, notant que "70 % des victimes sont des enfants et des femmes".

Soulignant que la situation sanitaire était devenue catastrophique dans la bande de Ghaza, Mme Al-Kaileh a indiqué que "20 hôpitaux sont désormais hors service à cause de la poursuite des bombardements de l'aviation sioniste". Elle a ajouté, dans le même ordre d'idées, que "le taux de fonctionnement des hôpitaux du sud de la bande de Ghaza dépassait à ce jour les 210% et qu'il y avait une grave pénurie de personnel, de médicaments, de fournitures médicales et de carburant". La ministre a alerté, enfin, que "la situation épidémique dans les centres de réfugiés, des écoles et des hôpitaux a atteint des statistiques catastrophiques, en raison des graves pénuries d'eau, de nourriture, de médicaments et de fournitures d'hygiène qui ont conduit à la propagation de maladies et d'épidémies parmi les déplacés avec des chiffres effrayants".