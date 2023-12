Les autorités zambiennes œuvrent pour accueillir la première usine de vaccins contre le choléra en Afrique, a rapporté l’Agence de presse africaine (APA) citant des sources officielles locales. Le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, a déclaré que son gouvernement s’engageait auprès des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa-CDC) à établir dans son pays le centre de production de vaccins anticholériques de la région, indique l’APA rappelant que le choléra sévit en Zambie depuis 1977, Lusaka étant l’un des principaux foyers de l’épidémie. Les participants à la Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA) tenue récemment à Lusaka (Zambie), ont plaidé en faveur de solutions locales par la mise en place d’une production locale de vaccins, de diagnostics, de thérapies et d’autres produits médicaux, précise le même média.

S’exprimant en marge de la Conférence, le directeur général du CDC-Afrique, Jean Kaseya, a déclaré que le fait que l’Afrique puisse fabriquer ses propres vaccins représentera la deuxième indépendance de la région. Kaseya a, en outre, souligné que l’augmentation de la production locale de vaccins, de médicaments et de diagnostics est un moyen important d’améliorer la santé publique en Afrique. "La dépendance excessive à l’égard des importations de produits de santé essentiels est un sujet de grave préoccupation pour la région africaine", a-t-il déclaré. Selon les estimations du CDC-Afrique, moins de 1% des vaccins, 5% des diagnostics et 30% des produits thérapeutiques utilisés en Afrique sont actuellement fabriqués sur le continent, rapporte encore l'APA