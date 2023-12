La ministre palestinienne de la Santé, Mai Al-Kaila, a mis en garde mardi contre la propagation catastrophique des maladies épidémiques dans la bande de Ghaza en raison de la grave pénurie d'eau, de nourriture, de médicaments et de produits d'hygiène parmi les déplacés. Al-Kaila a déclaré lors d'une conférence de presse tenue dans la ville de Ramallah en Cisjordanie : "La situation épidémiologique dans les centres de déplacés, y compris les écoles et les hôpitaux, a atteint des statistiques catastrophiques dans tous les sens du terme". Elle a souligné que cela résultait "d'une grave pénurie d'eau, de nourriture, de médicaments et de produits d'hygiène, qui a conduit à la propagation de maladies et d'épidémies parmi les personnes déplacées en nombre effrayant et qui laisse présager une catastrophe imminente". Al-Kaila a indiqué qu'une augmentation notable du nombre de cas enregistrés de maladies infectieuses parmi les citoyens déplacés a été observée. Selon la ministre, plus de 117 000 cas d'infections respiratoires aiguës, plus de 86 000 cas de diarrhée et de déshydratation sévère chez les enfants de moins de cinq ans, plus de 50 000 cas de maladies de peau, dont 26 000 cas de gale et de poux, et plus de 2 400 cas de variole ont été enregistrés. "20 hôpitaux sont toujours hors service et le taux d'occupation des hôpitaux du sud de la bande de Ghaza a atteint jusqu'à présent plus de 216% en plus d'une grave pénurie de ressources humaines, de médicaments, de fournitures médicales et de carburant", a-t-il relevé.