Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Palestine, Rik Peeperkorn, a déclaré mardi qu'en moyenne, un enfant est tué toutes les 10 minutes à Ghaza.

Peeperkorn a assisté en ligne à la conférence de presse hebdomadaire du bureau des Nations unies à Genève et a fait des évaluations sur la situation à Ghaza, soumise au blocus sioniste et à d'intenses attaques.

Rappelant qu'environ 16 000 Palestiniens sont tombés en martyrs à Ghaza depuis le 7 octobre, Peeperkorn a déclaré : "Plus de 60% des personnes tuées sont des femmes et des enfants". Peeperkorn a ajouté: "En moyenne, un enfant est tué toutes les 10 minutes à Ghaza. En ce sens, je pense que nous sommes proches du moment le plus sombre de l'humanité. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu permanent".