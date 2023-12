Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a rassuré, mardi dans un communiqué, quant à la disponibilité continue des produits d'anesthésie dentaire sur le marché national qui sera renforcé par la réception prochaine d'importantes quantités importées.

En effet, plus de 6,85 millions de doses ont été mises sur le marché, dont environ 5 millions au cours des trois derniers mois, selon le communiqué ajoutant que de 950.000 doses sont en cours de contrôle afin de les mettre sur le marché.

S'ajoute à cela, 2,3 millions de doses qui sont en cours de dédouanement, selon la même source. De plus, un million de doses seront reçues mi-décembre en cours, afin de les mettre sur le marché avant la fin de l'année, fait savoir le ministère. "Les services du ministère continue d'œuvrer pour la diversification des sources d'approvisionnement, en enregistrant de nouveaux anesthésiants dentaire et en localisant quatre projets de production au niveau national", ajoute la même source.

Par ailleurs, "le ministère coordonne avec les parties prenantes et suit de près la distribution des médicaments à travers les déclarations des distributeurs dûment agréés, et ce, afin de combattre et de mettre fin définitivement aux positions monopolistiques engendrant des perturbations au niveau du marché pharmaceutique", souligne la même source.