Cinquante et un (51) actes définitifs d’exploitation ont été remis mardi après-midi à des investisseurs de la wilaya de Constantine au cours d’une cérémonie présidée par le wali, Abdelkhalak Sayouda à la maison de la culture Malek Haddad. Ces actes définitifs d’exploitation permettront aux investisseurs concernés de "développer et étendre leurs investissements au service du développement national", a estimé le wali dans une déclaration à la presse au terme de la cérémonie qui a eu lieu en présence des autorités civile et militaire de la wilaya. Les investisseurs concernés qui ne possédaient que des actes provisoires d’exploitation pourront désormais contracter les crédits auprès des banques pour l’extension et le développement de leurs projets d’investissement, a expliqué le même responsable qui a rappelé des efforts déployés par les hautes autorités du pays pour faciliter l'acte d'investissement et encourager et accompagner les investisseurs. Réitérant l’engagement de l’administration locale à encourager et à accompagner l’investissement, M. Sayouda a indiqué que des efforts colossaux sont déployés s ur le terrain à l’effet d’assoir les meilleures conditions pour l’investissement citant dans ce cadre, les mesures prises localement s’agissant de l’octroi du foncier industriel notamment. Il a dans ce contexte affirmé que Constantine "n’a aucune contrainte en matière du foncier destiné à l’investissement car la wilaya dispose de lots en quantités suffisantes répondant à la demande exprimée", ajoutant que les parcs industriels, les zones industrielles et les multiples zones d’activité que compte cette wilaya "offrent une pleine aisance en la matière". Mettant l’accent sur l’importance de l’investissent dans la création de postes de travail au profit des jeunes notamment, le même responsable a insisté sur l’importance de développer l’esprit d’investissement pour un développement local durable, notamment dans cette région considéré comme un pôle industriel par excellence. Les actes définitifs d’exploitation ont été remis au profit d’investisseurs versés dans l’industrie pharmaceutique, l’agro-alimentaire, le tourisme et les services, entre autres, a-t-on fait savoir.