Le président russe Vladimir Poutine a affirmé lundi que son pays appréciait le processus équilibré de la politique étrangère de l'Algérie, soulignant que la coopération bilatérale entre les deux pays se développait à bon rythme et que Moscou compte renforcer la coordination avec l'Algérie concernant les questions d'actualité sur les scènes internationale et régionale. Dans des déclarations rapportées par l'agence de presse russe "Novosti", lors de la cérémonie de remise des lettres de créance par de nouveaux ambassadeurs, dont l'ambassadeur d'Algérie à Moscou, le président Poutine a indiqué que "les relations humaines entre les deux pays continuent de s'élargir". "Nous apprécions, a-t-il dit, le processus équilibré de la politique étrangère des dirigeants algériens, d'autant que l'Algérie occupera un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025".

"Nous renforcerons, naturellement, la coordination avec nos partenaires algériens concernant les questions d'actualité sur les scènes internationale et régionale", a-t-il ajo uté.

Au volet économique, Poutine a indiqué que "la coopération commerciale et économique russo-algérienne se développait à bon rythme, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays ayant dépassé les deux (02) mds USD".