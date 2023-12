La direction du MC Oran a réitéré sa confiance en l'entraineur Kheireddine Madoui après les débuts difficiles de son équipe en championnat de Ligue 1 de football, a-t-on appris, mardi, auprès du club.

Selon la même source, les dirigeants de la formation phare de la capitale de l’Ouest "accordent des circonstances atténuantes" à Madoui, d’autant plus que ce dernier a hérité d’un effectif "limité", conjugué au retard accusé dans la qualification des nouvelles recrues, au nombre de huit.

Cette décision intervient quelques jours après la première défaite concédée à domicile par les protégés de Madoui face à la JS Kabylie (3-1), samedi dernier, pour le compte de la huitième journée du championnat. Auparavant, le club était resté sur une victoire, la seule depuis le début de cet exercice, contre trois nuls et deux défaites. Un parcours mitigé pendant lequel le MCO a obtenu six points, lui valant une peu reluisante 14e place (1er potentiel non-relégable), mais avec un match au moins. A présent, la direction du club, passé depuis septembre dernier sous le giron de la compagnie Hyproc (filiale de Sonatrach) œuv re à qualifier ses nouvelles recrues "dans les meilleurs délais possibles", affirme-t-on de même source. Cela passe par le règlement du dossier des dettes envers d’anciens joueurs et entraineurs au nombre de 77, précise-t-on de même source, assurant que cette affaire qui a engendré une double interdiction de recrutement de la part de la Fédération algérienne et la Fédération internationale de football "est en voie d’être réglée".