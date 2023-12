Le CR Belouizdad, unique représentant algérien en Ligue des champions africaine de football, s'est envolé mardi matin à destination d'Alexandrie (Egypte), en prévision de son match contre Al-Ahly, prévu le vendredi 8 décembre, au stade Bordj Al Arab, pour le compte de la troisième journée de la phase de poules (Groupe D).

"Nous ne sommes qu'à mi-chemin dans cette phase de poules et pour l'heure, les jeux ne sont pas encore faits.

Tous les pensionnaires de notre groupe peuvent encore se qualifier, et c'est ce que nous espérons à travers la réussite d'un bon résultat à Alexandrie" a déclaré l'entraîneur brésilien du Chabab, Marcos Paqueta juste avant le départ. "Certes, nous déplorons l'absence de certains joueurs clés et la fatigue due à notre long déplacement au Ghana, mais cela ne change en rien notre détermination à réussir un bon résultat en Egypte" a-t-il assuré.

Paqueta considère en effet que les joueurs dont il dispose "ont bien préparé ce match" et qu'ils sont "déterminés à relever défi", surtout qu'il s'agit d'un match à six points, contre un concurrent direct pour l'une de s deux premières places du groupe et qui seront qualificatives en quarts de finale.

Pour ce match, le Brésilien a convoqué les gardiens M'Bolhi, Guendouz et Maâchou, ainsi que les défenseurs Haddad, Boudrama, Bekkouche, Benayada, Bouguerra et Belkhither.

Paqueta a également pris dans le groupe les milieux de terrain Selmi, Samaké, Guedioura, Benguit, Bouras et Boussouf, ainsi que les attaquants Zerrouki, Jallow, Meziane, Darfalou, Belkheir et Wamba.

Le match Al-Ahly SC - CR Belouizdad était initialement prévu dans le grand stade international du Caire avant d'être délocalisé à Alexandrie, car la première enceinte a été fermée pour cause de travaux.

Large vainqueur à domicile lors de la première journée face aux Tanzaniens des Young Africans (3-0), le CRB s'est incliné vendredi dernier en déplacement chez les Ghanéens du SC Medeama (2-1).

De son côté, Al-Ahly, qui a débuté cette phase de poules en battant le SC Medeama (3-0), a fait match nul samedi à Dar Es-Salaam face aux Young Africans (1-1).

Ce sont donc les Egyptiens qui occupent actuellement le fauteuil de leader, avec 4 points, devant le CRB et Medeama qui comptent 3 points chacun, alors que les Young Africans ferment la marche, avec une seule unité au compteur.

A la fin de la phase de poules, les deux premiers de chacun des qua tre groupes se qualifieront pour les quarts de finale.