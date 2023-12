Le but de l'attaquant de l'USM Alger Khaled Bousseliou, inscrit en quarts de finale (retour) de la Coupe de la Confédération africaine de football, le 30 avril dernier en déplacement face à l'AS FAR (3-2), est nominé pour le but de l'année dans le cadre des trophées des CAF Awards, selon la liste dévoilée lundi par la Confédération africaine (CAF).

"La liste comprend 12 buts incroyables inscrits dans diverses compétitions de la CAF au cours de l'année.

Les fans de football décideront du gagnant par vote.

Le scrutin s'ouvre aujourd'hui via le site de la CAF et se clôture le 8 décembre 2023", précise l'instance continentale dans un communiqué publié sur son site officiel.

Transféré du CR Belouizdad à l'USM Alger en 2022, Bousseliou (26 ans) s'est illustré en terminant meilleur buteur de son équipe dans cette compétition africaine avec quatre buts, contribuant au trophée remporté par le club algérois pour la première fois de son histoire.

"Un panel d'experts a sélectionné 12 buts étonnants issus des différentes compétitions de la CAF pour être votés par le public sportif.

Le vo te du public représente 70% du processus, ce qui rend le prix spécial par rapport aux autres catégories.

Les 30% restants sont décidés par les experts techniques de la CAF", explique la même source.

Et d'enchaîner : "Le gagnant sera dévoilé lors du Gala des Prix de la CAF, le lundi 11 décembre 2023, au Palais des Congrès à Marrakech ." Le 17 novembre, la CAF a dévoilé les finalistes des autres catégories masculines des CAF Awards 2023.

Dix joueurs restent en lice pour le titre très convoité de 'Joueur de l'Année', parmi lesquels l'ailier international algérien d'Al-Ahly (Arabie saoudite) Riyad Mahrez.

Concernant le Joueur interclubs de l'année 2023, dix (10) prétendants sont en course dont les deux Algériens de l'USMA Aymen Mahious et Zinédine Belaïd.

Pour l'entraîneur de l'année, l'Algérien Abdelhak Benchikha est parmi les cinq nominés.

L'ancien coach de l'USM Alger (actuellement sur le banc de Simba SC, NDLR) a conduit les "Rouge et Noir" au doublé Coupe de la Confédération et la Supercoupe de la CAF.