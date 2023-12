Un concours national de saut d’obstacles une et deux étoiles aura lieu du 7 au 9 décembre au centre hippique 'Etrier Oranais' d'Es Senia (Oran), a-t-on appris, mardi, auprès des organisateurs.

Cette manifestation hippique de trois jours, organisée par le club hippique Etrier Oranais en collaboration avec la FEA, devrait regrouper plus de 200 cavaliers et cavalières d’une vingtaine de clubs du pays dans les catégories cadets, juniors et seniors de 1er et 2e degrés, précisent les organisateurs.

Le programme de cette compétition comprend 14 épreuves pour les différentes catégories, dont le grand prix de une et deux étoiles pour les seniors de 1er et 2e degrés sur des obstacles de 1, 25 mètre et 1,30 mètre et les grands prix cadets sur des obstacles 1,15 et juniors de 1,20 mètre.

Ce rendez-vous sportif national constituera une opportunité pour les cavaliers et cavalières des différentes catégories d’améliorer leurs performances et de tester leurs montures, à quelques jours de la phase finale du championnat d’Algérie de saut d’obstacles cadets, juniors et séniors, prévue du 21 au 23 décembre au niveau du centre hippique de l’Etrier oranais.