Le WA Tlemcen, détenteur de la coupe d’Algérie de volley-ball (messieurs), aborde la nouvelle saison avec les mêmes ambitions, à savoir "jouer les premiers rôles" en championnat de Nationale 1 (A), a indiqué, mardi, le président de ce club.

"Nous avons les mêmes ambitions de la saison passée, où nous avions joué les premiers rôles en championnat et décroché le trophée de la coupe d’Algérie, même si entre-temps, nous venons d’enregistrer le départ de trois joueurs cadres", a déclaré à l’APS, Hakim Bouabdellah.

"Ces départs semblent déjà difficiles à surmonter, comme l’atteste la première défaite des 'Zianides', dès la deuxième journée du championnat, jouée le week-end passé à Blida face à l’ASV Blida (3-2).

"C’est un match que nous ne devions pas perdre, surtout au regard de sa physionomie, mais je dois reconnaître que l’équipe cherche encore ses automatismes, car il n’est pas facile de perdre trois éléments clés à la fois", a-t-il ajouté.

Le 'Widad', qui a remporté son premier rendez-vous du championnat à domicile contre l’O Kseur (3-0), n’est pas pour autant affecté par son premier revers, comme a tenu à l’assurer son entraineur Brahim Sebaïbi.

" Je dois dire que le départ de trois de nos joueurs a déstabilisé le groupe. Notre effectif est jeune, on a recruté deux joueurs africains : un Nigérien et un Malien. On a encore besoin de temps pour que la machine soit bien huilée", a-t-il dit.

Revenant sur cette première défaite des siens, il a estimé que le match était très serré, et que ses jeunes protégés ont montré de belles choses, en dépit du manque d’expérience de la plupart d’entre eux.

Et de conclure : "Nous n’avions pas cru en nos capacités et c’est là que réside notre problème. Il est vrai que nous étions bien revenus dans les deuxième et quatrième sets, mais je dirais que nous sommes passés à côté. Une chose est sûre : nous n’allons pas baisser les bras, mais continuer à beaucoup travailler pour nous améliorer en vue des prochains matchs".