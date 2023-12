L'athlète algérien de Para-judo, Abdelkader Bouamer (classe J1), catégorie des moins de 60kg, s'est adjugé la médaille d'argent au Grand Prix de Tokyo au Japon (4-5 décembre), une des étapes qualificatives aux Jeux Paralympiques de Paris-2024, tandis que son compatriote Ishak Ouldkouider (classe J2) s'est classé en 7e position chez les moins de 60 kg.

Bouamer a réalisé un remarquable parcours, remportant tous ses combats, avant de s'incliner en finale face à l'Uruguayen Borges Henry par ippon.

Au premier tour, Bouamer a battu Shukurov Sukhrob par Ippon, avant de rééditer le même geste contre le Portugais Vieira Miguel.

Qualifié aux quarts de finale, l'Algérien a dominé la Britannique Harris Darren avant d'enchainer en demi-finale par une autre succès . Les deux médailles de bronze de la catégorie sont revenues, respectivement, à Parmar Kapil (Inde) et Kngsuk Vitoon (Thaïlande).

Dans la catégorie des moins 60kg, classe J2, le médaillé de bronze du Grand Prix d'Alexandrie en mars dernier, Ishak Ouldkouider, s'est contenté de la 7e place, après avoir perdu son second combat de repêchage contre Dzhumagolov Alikhan (Kirghizistan).

Exempté du 1er tour, il a réussi à éliminer le Français Rubin Anatole, mais il n'a pas réussi à franchir l'écueil de l'Uzbek Nurillaev Kemran, futur vainqueur de la finale du Grand Prix de Tokyo face à Shirinli Vugar (Azerbaïdjan).

Ouldkouider a bénéficié d'une autre chance pour jouer le podium, grâce aux repêchages. Après un succès face à l'Espagnol Gavlan Lorenzo (Ippon), le chemin du para-judo algérien s'est arrêté devant Dzhumagolov.

Deux autres athlètes algériens étaient en lice pour une bonne prestation.

Il s'agit de Ishak Krochi (classe J1), catégorie des moins de 60kg et de Nabil Sinacer, classe J1, catégorie des moins de 73kg.

Le premier exempté du 1er tour, s'est fait battre par le Français Almindo Rodrigues (ippon), alors que le second n'a pas fait long feu en perdant au 1er tour face au Sud-africain Lamani Ndyebo.

Le dernier algérien engagé au Grand Prix de Tokyo-2023, Abderrahmane Chetouan affrontera, mardi, en 8es de finale, le redoutable irakien Murthada Al-Sultani, et en cas de succès, il en découdra en quart de finale, avec le Mongolien Dashtseren Ganbat.

L'Algérie prend part avec cinq judokas au Grand Prix de Tokyo au Japon (4-5 décembre), une des étapes de qualification des judokas aux Jeux Paralympiques de Paris-2024.Le tournoi regroupe plus de 180 athlètes issus de 41 pays.