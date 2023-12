Les Nations Unies ont renouvelé lundi leur appel à un cessez-le-feu à Ghaza, alors que l'agression de l'entité sioniste contre l'enclave palestinienne se poursuit.

"La reprise des combats a conduit à un retour aux massacres de civils, car des personnes sont tuées avec leurs familles, dans leurs maisons alors qu'elles se réfugient, dorment ou mangent", a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'une conférence de presse.

Les Nations Unies continuent en outre à appeler les forces sionistes à éviter toute action risquant d'aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique à Ghaza, ainsi qu'à s'efforcer d'épargner de nouvelles souffrances aux civils.

Les civils - dont les travailleurs de la santé, les journalistes et le personnel des Nations Unies - et les infrastructures civiles doivent être protégés à tout moment. Le secrétaire général de l'ONU a réitéré son appel à un cessez-le-feu humanitaire durable à Ghaza, a ajouté Dujarric soulignant que M. Guterres "est profondément préoccupé par la reprise des opérations terrestres sionistes et les frappes aériennes dans le sud de Ghaza".

Concernant la situation en Cisjordanie occupée, Dujarric a déclaré : "Nous restons profondément préoccupés de la situation en Cisjordanie, en termes de renforcement des opérations sionistes et d’escalade de la violence des colons, qui a conduit à une augmentation du nombre de morts et d’arrestations".