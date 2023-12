Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a contesté lundi un ordre de l'armée de l'entité sioniste de vider dans les 24 heures un entrepôt d'aide médicale dans le sud de la bande de Ghaza.

"Aujourd'hui, l'OMS a reçu une notification des Forces de défense sionistes pour retirer nos fournitures de notre entrepôt médical dans le sud de la bande de Ghaza dans les 24 heures, car les opérations au sol le rendront inutilisable", a annoncé Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X (ex-Twitter).

"Nous demandons à l'entité sioniste de retirer cet ordre et de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils et les infrastructures civiles, y compris les hôpitaux et les installations humanitaires", a-t-il ajouté. Lors d'une conférence de presse au Caire, le Dr Ahmed Al-Mandhari, directeur du bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, a par ailleurs assuré que "l'OMS est gravement préoccupée par la reprise des hostilités, y compris les bombardements intensifs à Ghaza". Le nomb re croissant de morts et la crise humanitaire qui sévit à Ghaza ont suscité l'indignation à travers le monde. Le ministère palestinien de la Santé affirme que la campagne barbare menée par l'entité sioniste a fait près de 16.000 martyrs. "Nous avons vu ce qui s'est passé dans le nord de Ghaza. Cela ne peut pas servir de modèle pour le sud", a affirmé le patron régional de l'OMS, lors du briefing dans la capitale égyptienne.

"L'intensification des opérations militaires au sol dans le sud de Ghaza, particulièrement à Khan Younes, risque de priver des milliers de personnes de soins de santé", a-t-il ajouté. Selon l'OMS, le nombre d'hôpitaux opérationnels est passé de 36 à 18 en moins de 60 jours. Trois d'entre eux n'assurent que les premiers soins de base, tandis que les autres ne fournissent que des services partiels. Dans le sud de la bande de Ghaza, douze hôpitaux restent encore opérationnels, selon l'OMS.