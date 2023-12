Une campagne de sensibilisation au dépistage précoce et de prévention du diabète, d’hypertension artérielle et d’obésité, a été lancée au niveau de la polyclinique "M’hamed Zirari" à Timimoun, a-t-on appris lundi des organisateurs. Initiée par l’entreprise "Novo Nordisk Algérie" en coordination avec la direction locale de la Santé, cette campagne comprend diverses activités dont des tests de glycémie, mesures de la pression artérielle, du poids et de la masse corporelle, a indiqué à l’APS le directeur de l’Etablissement public de la santé de proximité (EPSP), Salim Barbar. Encadrée par un staff médical spécialisé avec le concours des paramédicaux issus de la dite structure de santé et des volontaires du comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien (CRA), l’initiative a aussi été l’occasion de prodiguer des conseils concernant le régime alimentaire à suivre, les remèdes et les traitements efficaces. L’entreprise mondiale spécialisée en soins de santé Novo Nordisk qui prévoit des consultations complémentaires au profit des nouveaux cas découverts, s’engage à ass urer une bonne prise en charge aux personnes atteintes du diabète, en plus de ceux souffrant d'hypertension artérielle et du surpoids, et les sensibiliser sur les risques de l’obésité qui n'a pas cessé d'augmenter au fil des dernières années en raison du déséquilibre alimentaire notamment, a-t-on expliqué. De leur côté, de nombreux citoyens approchés par l’APS, ont salué l’organisation de cette campagne médicale leur permettant de profiter d'une série de consultations à titre gracieux et d’importants conseils sur le dépistage précoce et la prévention du diabète, d’hypertension artérielle et d’obésité.