Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a procédé, mardi à Alger, à l'ouverture des travaux de la deuxième édition de la conférence africaine des startups (African Startups Challenge- ASC), organisée par le ministère de l'Economie de la connaissance,

des Startups et des Micro-entreprises, sous le Haut Patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

L'ouverture des travaux a eu lieu au CIC en présence de plusieurs membres du gouvernement, du Médiateur de la République, du président du Conseil national économique, social et environnemental, de hauts cadres de l'Etat, d'ambassadeurs de pays africains, ainsi que des représentants de différentes entreprises publiques et privées et organisations patronales.

Cette rencontre internationale, qui se tient avec la participation de près de 200 experts internationaux et environ 50 ministres et décideurs africains dans le domaine des startups et de l’innovation sous le slogan :"L'innovation pour le développement du continent africain", vise à donner plus de visibilité aux startups africaines, tout en permettant à tous les décideurs africains de s’enquérir de tout ce qui se passe dans les autres pays du continent et d’échanger les expériences et signer des accords de coopérations dans ce domaine. Durant les trois jours de cet évènement, une réunion regroupera les ministres africains en charge de l’innovation et des startups afin de concrétiser les décisions adoptées par les participants à cette réunion en 2022, telle que la création d’un Fonds des fonds africains des startups, ou encore l’adoption d’une stratégie africaine uniforme pour réduire la fuite des cerveaux, ainsi que la facilitation de la mobilité des talents africains et les startuppeurs entre les différents pays du continent. Parmi les activités annexes de cette édition 2023 de la ASC, la tenue d'un salon qui verra la participation de près de 200 exposants de différents pays africains, mais aussi des panels qui débâteront autour de plusieurs sujets liées aux startups et à l'innovation.

Ce salon regroupe des startups algériennes, ainsi que d'autres, venant de différents pays africains. Elles représentent des secteurs tels que l'énergie, la fintech, le Big Data, la santé, la cyber sécurité, le Cloud, l'éducation ou encore la mobilité.

En marge de la conférence, se tiendra, également, le concours africain dans le domaine de l’Intelligence Artificielle pour le développement durable (AI 4 Good Challenge) ou encore un concours dans le domaine de la robotique (AI 4 Robotics) et d’autres évènements.