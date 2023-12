La Société algérienne des assurances (SAA) et la marque automobile "Opel Algérie" ont signé, lundi à Alger, un accord de partenariat visant à assurer des prestations modernes et à simplifier les démarches administratives au profit des clients.

Cet accord a été cosigné par le Président directeur général (PDG) de Société algérienne des assurances (SAA), Youcef Benmicia et le Président directeur général (PDG) la marque "Opel" en Algérie, Nassim Benguergoura.

La SAA proposera en vertu de cet accord ses services d'assurance directement au niveau de tous les showroom de la marque Opel en Algérie, tout en bénéficiant de remises sur la valeurs des contrats.

L'accord permet également l'introduction de moyens numériques "modernes et flexibles" en matière de prise en charge des assurés, en proposant des solutions d'assurance "innovantes" afin de simplifier l'opération de réception des offres et d'améliorer la qualité des services fournis aux clients, selon les explications fournies au cours de la cérémonie de signature.

En outre, l'accord permet d'effectuer des opérations d'évaluation et de réparation des dommages dans les atelier d'Opel en Algérie, les prestations étant réglées par la SAA Dans son allocution à cette occasion, M. Benmicia a expliqué que cet accord représentait la "naissance d'un partenariat exceptionnel, qui reflète la volonté des deux entreprises de proposer des services modernes conformes aux normes internationales et susceptibles de faciliter la vie des citoyens".

Il a ajouté que les deux entreprises envisageaient également de participer à des campagnes de sensibilisation aux risques des accidents de la route.

Pour sa part, M. Benguergoura a souligné que cette convention visait à "simplifier les procédures pour les clients d'Opel, notamment en cas d'accident de la route.

La SAA prend en charge le transport de la voiture du lieu de l'accident aux ateliers de réparation d'Opel Algérie et de la réparer en utilisant des pièces d'origine, par une équipe qualifiée agréée selon les normes internationales".

Il a également fait observer qu'en vertu de cette convention, les clients bénéficieraient de réductions sur les pièces de rechange allant de 5 à 10 %, dans les points de vente et les services après-vente d'Opel Algérie, dont le nombre devrait atteindre 37 d'ici la fin de l'année 2023, répartis sur l'ensemble du territoire national.