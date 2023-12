Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a présenté ses sincères condoléances à la famille du photographe de presse Amine Chikhi, décédé lundi à l'âge de 51 ans.

Le ministre de la Communication a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu'à l'ensemble de la corporation, les assurant de sa sympathie et priant Dieu Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à sa famille et à ses proches.